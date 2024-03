TÊNIS

Sabalenka admite 'coração partido' com morte trágica de ex-namorado

Tenista número 2 do mundo postou desabafo sobre morte de Konstantin Koltsov e pediu respeito

Aryna Sabalenka quebrou o silêncio nesta quarta-feira (20) sobre a morte de Konstantin Koltsov, ex-jogador de hóquei no gelo e com o qual chegou a ficar noiva, que ocorreu na noite de segunda-feira (18), em Miami. A tenista disse que está "com o coração partido", surpreendeu ao dizer que o relacionamento estava acabado e pediu respeito à privacidade neste momento.