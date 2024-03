TÊNIS

Sabalenka e Coco Gauff confirmam favoritismo e avançam às oitavas em Indian Wells

A atual campeã, Elena Rybakina, está ausente do torneio por problemas médicos

Publicado em 11 de março de 2024 às 21:02

Aryna Sabalenka Crédito: Tennis Australia

A briga para assumir o trono no WTA 1000 de Indian Wells continua acirrada, com favoritas espantando as zebras e avançando no começo da jornada desta segunda-feira. Sem a atual campeã, Elena Rybakina, ausente por problemas médicos, duas candidatas pelo troféu no deserto da Califórnia ganharam bem e se classificaram às oitavas: a belarussa Aryna Sabalenka e a americana Coco Gauff, fortes candidatas ao troféu ao lado de Iga Swiatek, a líder do ranking.

Número 2 do mundo, Sabalenka teve de lutar muito no sábado para evitar uma eliminação precoce, logo na estreia. Salvou quatro match points com desvantagem de 5 a 4 e ainda teve de quebrar o saque com 6 a 5 para se garantir no tie-break do terceiro set. Nesta segunda-feira, ele superou a britânica Emma Raducanu para se garantir nas oitavas de final com 6/3 e 7/5.

Sabalenka começou mais atenta desta vez e foi logo abrindo 5 a 2 com uma quebra. A belarussa desperdiçou dois set points no serviço de Raducanu, precisou salvar quatro break points com 5 a 3, mas fechou na primeira chance.

Campeã do US Open de 2021, a britânica queria surpreender a favorita e endureceu a partida no começo do segundo set. Mais descansada após avançar com W.O. na rodada anterior, Raducanu encaixou o saque e começou a somar pontos com facilidade. Mas também sofria com o serviço de Sabalenka.

A belarussa sabia que não podia desperdiçar oportunidades e assim o fez quando conseguiu 0 a 40 no quinto game. Aproveitou o segundo break point para abrir importante vantagem. Bastava confirmar os serviços. Mas foi quebrada a seguir e o empate foi até 5 a 5. Sabalenka voltou a pressionar o serviço de Raducanu e abriu 6 a 5. Desta vez o saque foi confirmado após salvar três chances de quebras e definiu a vitória no quarto match point.

Terceira favorita em Indian Wells, Gauff também avançou em sets corridos. A americana passou pela italiana Lucia Bronzetti, parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). No primeiro set, a americana emplacou quatro pontos seguidos após o 2 a 2, com duas quebras, para abrir vantagem após 51 minutos. Fechou no quarto set point

A italiana dificultou as ações no set seguinte. E não desistiu de lutar nem mesmo quando Gauff aproveitou o break point e abriu 4 a 2. Bronzetti devolveu a quebra e levou a parcial para o tie-break. E tinha 56 a 4 e os dois serviços para empatar a partida. Não aproveitou, caindo por 7 a 5.