FUTEBOL

Saiba o que é celulite facial, causa do afastamento do atacante David do Vasco

Infecção é causada por bactérias

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 20:47

Atacante do Vasco foi afastado Crédito: Reprodução/Twitter

O jogador David Corrêa, atacante do Vasco, foi afastado das atividades do time carioca nesta segunda-feira (26) após apresentar um quadro de celulite facial.

Apesar do que se espera, a doença não se parece com os famosos "furinhos" causados pela gordura em áreas do corpo como coxas e nádegas. A infecção grave é provocada por bactérias Staphylococcus aureus e Streptococcus e pode rapidamente se espalhar pelo corpo da pessoa infectada, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Ela acontece quando as bactérias acessam o corpo humano a partir de ferimentos ou pequenas lesões e conseguem desempenhar atividade quando há uma queda na imunidade do paciente. A celulite ocorre quando a infecção atinge as camadas superficial (epiderme), a mediana (derme) e chega a afetar o tecido gorduroso, de acordo com o dermatologista Andrey Malvestiti, ao jornal CNN Brasil.

A infecção é normalmente tratada com antibióticos, por se tratar de atividade bacteriana. Os sintomas mais característicos são vermelhidão no local afetado, inchaço, calor e dor na área da lesão, febre e mal estar.

“Na maioria das vezes, o tratamento com o uso de antibióticos é muito eficaz e o quadro tende a se resolver em até duas semanas”, explica o dermatologista.