Saka é cortado na seleção da Inglaterra e não disputa amistoso com o Brasil; Kane é problema

Cole Palmer, um dos destaques do Chelsea apesar do momento crítico do time, deve ser o escolhido para jogar aberto na ponta direita

Publicado em 21 de março de 2024 às 17:35

Dorival Júnior precisou fazer cinco trocas nos convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. A rival deste sábado, em Wembley, também por lesões, deve ter duas mudanças no ataque. Nesta quinta-feira, os ingleses anunciaram a liberação do ponta Bukayo Saka e ainda correm o risco de não ter o centroavante Harry Kane, com dores no tornozelo.

Saka vinha acusando dores musculares e sequer treinou com a equipe nacional. A seleção inglesa optou por liberá-lo. Ele volta ao Arsenal para fazer tratamento e ficar à disposição de Mikel Arteta para a reta final dos campeonatos europeus. O English Team achou arriscado utilizá-lo contra o Brasil, neste sábado, e diante na Bélgica na terça-feira.

"Bukayo Saka deixou o time da Inglaterra e retornou ao seu clube para continuar a reabilitação. O atacante do Arsenal compareceu ao St. George's Park (Centro de Treinamento) com uma lesão e não pôde participar dos treinos. Nenhuma outra substituição está planejada, já que a seleção inglesa de 25 jogadores continua a se preparar para as próximas partidas internacionais com Brasil e Bélgica", informou a seleção inglesa em suas páginas oficiais

Cole Palmer, um dos destaques do Chelsea apesar do momento crítico do time, deve ser o escolhido para jogar aberto na ponta direita. O técnico Gareth Southgate, contudo, pode ter outra dor de cabeça para receber o Brasil em Wembley: Kane também não vem treinando.