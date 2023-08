Santiago Tréllez acerta rescisão contratual com o Vitória

Santiago Tréllez não é mais jogador do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Agora é oficial. Santiago Tréllez não é mais jogador do Vitória. O atacante assinou a rescisão contratual nesta terça-feira (15), conforme divulgado pelo clube, e encerrou a sua segunda passagem pela Toca do Leão.



Tréllez não fazia parte dos planos do Vitória para o restante da Série B. O atacante integrava uma lista de atletas que não seriam mais aproveitados pelo técnico Léo Condé, e era de interesse do clube que o colombiano deixe a Toca do Leão para desonerar a folha salarial. Ele tinha contrato até novembro.

Os volantes Diego Fumaça e Charles, os meias Diego Torres e Ruan Nascimento, e o atacante Nicolás Dibble também deixaram o clube após a abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro, encerrada no último dia 2.

O desejo do clube não era o mesmo de Tréllez, como ele próprio afirmou ao CORREIO, em 31 de julho, antes do desfecho final desta terça-feira: “A realidade é que o clube quer rescindir meu contrato, mas eu quero ficar, então estamos nisso. Estou triste. Nunca pensei em sair pela porta do fundo do clube que amo. Então espero que seja um final feliz para mim e que eu possa ficar. Isso é o que mais quero. Ficar e ajudar o clube a conseguir o acesso”.

Na ocasião, o centroavante também contou que havia conversado com o técnico Léo Condé. “Conversei com ele e com todo o clube sobre minha vontade. Já a decisão de ficar ou não, eles decidem”.

Depois da contratação de Iury Castilho, o camisa 22 passou a ser a quarta opção de centroavante, atrás não apenas do recém-chegado, mas também de Léo Gamalho e Welder.

A última vez que Tréllez entrou em campo com a camisa do Vitória foi em 10 de julho, na derrota para o Vila Nova, na 16ª rodada da Série B. Ele ficou no banco nas três partidas derradeiras do primeiro turno, mas não foi aproveitado. Sequer foi relacionado para os quatro jogos disputados pelo Vitória no returno.

O colombiano de 33 anos deixa o elenco como vice-artilheiro do time na Série B, com quatro gols, ao lado de Wagner Leonardo e Zé Hugo, e atrás apenas de Léo Gamalho, que marcou cinco vezes. Tréllez disputou 12 jogos na competição nacional, seis como titular.

Na temporada inteira, ele participou de 28 partidas - 15 começando em campo - e anotou seis gols. Além dos quatro no torneio nacional, fez dois na Copa do Nordeste.

Contratado em fevereiro do ano passado, Tréllez foi peça importante na campanha da Série C e, após comemorar o acesso, renovou contrato até o final desta temporada. Não manteve o mesmo rendimento e perdeu espaço.