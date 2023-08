Cadu Santoro voltou a destacar reformulação do elenco para justificar campanha na Série. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Apesar da pressão pela campanha ruim no primeiro turno do Brasileirão, o técnico Renato Paiva teve o trabalho defendido pelo diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro.



Em entrevista aos canais oficiais do clube, disponibilizada neste sábado (12), o dirigente explicou que além dos resultados em campo, leva em consideração o trabalho desenvolvido pelo treinador no dia a dia. As perguntas foram enviadas por sócios do tricolor.



"Primeiro, quando a gente fez a escolha pelo Renato, em dezembro, para liderar esse ano zero do projeto, a gente entendeu ser um treinador que pudesse e que precisaria, naturalmente, entregar resultado num curto prazo, mas que a gente enxergasse perspectiva de crescimento num médio e longo prazo. O trabalho do Renato é avaliado, assim como o meu, diariamente, semanalmente, e parte dessa avaliação tem que ser na semana de treino, no trabalho, entendendo uma semana que antecede o jogo, como vai ser a planificação, como são executadas e planejadas os treinos, como é preparado um plano de jogo e apresentado aos atletas, o que isso reflete no jogou ou não", iniciou ele.

"Passado esse jogo do América-MG, onde tivemos bom resultado e performance, acho que a gente precisa continuar olhando como vai ser a evolução disso. É verdade que agora, depois de sofrermos com lesões que tivemos e com equilíbrio de algumas contratações que executamos nesta janela, a gente entende ter tornado o elenco mais competitivo e espera que o jogo com o América-MG seja uma virada de chave para ter um crescimento na competição e atingir nossos objetivos que foram falados na entrevista anterior", completou.

Diretor de futebol, Cadu Santoro é o responsável pelas contratações no Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Entre os assuntos abordados, Carlos Santoro falou sobre a luta do Bahia contra o rebaixamento, mesmo com o alto investimento feito na montagem do elenco. O dirigente voltou a tratar o projeto do City no Bahia como de médio prazo, mas afirmou que acredita em uma reação já nos próximos jogos.

"Nosso interesse era começar a pré-temporada com elenco completo. Impossível. Até citei o exemplo do Ademir na época, onde o clube que vendeu o atleta sabia do valor de mercado do jogador e esperou até os últimos 15, dez dias da janela. A gente tinha total interesse em fazer a montagem desde o início, a gente não conseguiu por esses fatores. Sofremos com lesões mais do que gostaríamos, reflexo do calendário. Que a gente espera ter um problema ainda maior se tiver numa competição internacional, vai aumentar ainda mais o número de partidas. A gente teve que, em julho, fazer alguns movimentos. Como disse na primeira entrevista, não iríamos nos omitir se precisássemos contratar alguns atletas, algumas posições, e foi o que a gente planejou e executou nessa segunda janela. E a gente espera que a gente possa ter o jogo do América-MG como virada de chave, um segundo turno mais equilibrado, menos oscilações, e atingir uma posição satisfatória para o primeiro ano do projeto", explicou.

"O torcedor pode confiar que não vai faltar trabalho por parte do elenco, comissão, diretoria, todo staff do Bahia. A gente vem trabalhando, entende que precisa encontrar estabilidade. A gente não está satisfeito com a colocação que ocupa na tabela, e a única solução é continuar trabalhando. Quem acompanha os treinos vê o nível de esforço dos atletas, de todos os funcionários envolvidos. Não vai faltar trabalho para sair dessa situação, que, apesar de ter saído da zona de rebaixamento, ainda incomoda. Não é o que a gente busca, não é o nosso objetivo. É seguir trabalhando para encontrar estabilidade ", garantiu.

CHEGADA DE JUBA

Apesar do fim da janela de transferências no dia 2 de agosto, o Bahia ainda espera pelo último reforço da temporada. Santoro confirmou que o meia-atacante Luciano Juba se apresentará ao clube baiano a partir de 1º de setembro, após o fim do vínculo com o Sport.

O dirigente explicou que o Esquadrão tentou antecipar a chegada do atleta, mas no primeiro momento o time pernambucano não aceitou a oferta financeira. Depois, o Sport buscou o Bahia para fazer um acordo, mas o tricolor entendeu que não valia a pena desembolsar um valor para ter o jogador que chegará de graça.

Atacante Luciano Juba será jogador do Bahia a partir de setembro. Crédito: Anderson Stevens/Sport