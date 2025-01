PATROCÍNIO

Santos fecha patrocínio de dois anos com rede de farmácias para o 'escudetto' da camisa

A marca estará nas camisas oficiais e de treino, nas placas publicitárias do CT, em backdrops de entrevistas e no Baleião

Estadão

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 14:00

Guilherme, jogador do Santos Crédito: Raul Baretta / Santos FC

O Santos tem mais uma patrocinador para a sua camisa. O clube anunciou nesta quinta-feira que fechou acordo com a rede de farmácias Nissei para as próximas duas temporadas. A marca ficará estampada no "escudetto" (meio do peito, ao lado do escudo) até o fim de 2026. As cifras não foram divulgadas.

Além de figurar na camisa de jogo, a marca estará nos uniformes de treinos e viagens de atletas e staff, nas placas publicitárias do CT Rei Pelé, em backdrops de entrevistas e na sala de imprensa, no carrinho maca que transporta os jogadores que necessitam de atendimento durante as partidas e também estampará o mascote Baleião.

"Ao longo de 2024, obtivemos o apoio de grandes empresas, numa demonstração de confiança e de credibilidade. Essas parcerias são fundamentais para essa fase de reconstrução e indicam uma grande perspectiva de futuro para todos os envolvidos", comemorou o presidente Marcelo Teixeira.

Sétima maior rede de farmácias do País, com mais de 450 lojas, a nova parceira está presente nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal e busca ampliar ainda mais sua visibilidade ao fechar acordo com o Santos.

"Vamos, cada vez mais, fortalecer nossa presença no estado de São Paulo e essa parceria representa um passo importante na trajetória de crescimento da Nissei na Baixada Santista. É um momento especial, pois estamos agora ao lado de um clube que compartilha dos mesmos valores de dedicação, compromisso e profissionalismo que buscamos oferecer aos nossos clientes", afirmou Alexandre Maeoka, CEO da marca.