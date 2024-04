CAMPEONATO BAIANO

‘Sardinha chama o Samu’, ‘Ceni craque do jogo’ e ‘City da Shopee’: A gozação rubro-negra após a virada do Vitória no Ba-Vi

Leão venceu por 3x2 o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano

Publicado em 1 de abril de 2024 às 13:11

O vermelho e o preto vão ditar o tom das resenhas sobre futebol durante toda a semana. A taça do Baianão 2024 será entregue no domingo (7) e a algazarra pode ser prorrogada. Fato é que, ao menos até lá, a festa é toda rubro-negra. As rodas de conversas e a internet foram tomadas por gozações após o Vitória vencer o Bahia por 3x2, de virada, no primeiro jogo das finais. A rivalidade Ba-Vi começou dentro do gramado do Barradão e ganhou corpo com a criatividade dos torcedores.

Meme compartilhado com frequência nas redes sociais após o Ba-Vi Crédito: Reprodução Redes Sociais

"A gente sempre mostra que é difícil ganhar da gente aqui no Barradão e provamos mais uma vez. O próximo jogo vai ser casa neutra e vamos fazer de tudo para sair com o título”, avisou o volante Rodrigo Andrade, minimizando o mando de campo do adversário, já que o jogo decisivo será disputado na Fonte Nova.

“Não temos nem de perto o orçamento deles, mas temos essa torcida e o Barradão ao nosso favor para o restante da temporada. A gente tem jogadores guerreiros, que honram a camisa”, disparou o presidente do Vitória, Fábio Mota, citando o poderio financeiro do Grupo City, que administra o futebol do Bahia. Na arquibancada, o torcedor rubro-negro também ironizou a SAF tricolor. Um cartaz em formato de caixão avisava: “City da Shopee”. Nas redes também usaram o “Sardinha City”.

Torcedor do Vitória exibe cartaz com ironia ao Grupo City Crédito: Reprodução TVE

Thaciano e Cauly abriram 2x0 para o Bahia. Mateus Gonçalves, duas vezes, e Iury Castilho, garantiram a virada e o placar final de 3x2. O gol da vitória rubro-negra foi anotado aos 52 minutos do segundo tempo, deixa ideal para a torcida largar o “chama o Samu”. Na imagem, uma sardinha sendo atendida em ambulância por um Leão.

Meme com o técnico do Bahia, Rogério Ceni Crédito: Reprodução Redes Sociais

Técnico do Bahia, Rogério Ceni foi ironicamente eleito o craque do jogo. Na avaliação da galera rubro-negra, o comandante tricolor ajudou o Vitória a ganhar o Ba-Vi. Entre os atletas, os campeões de memes são os meio-campistas Dudu e Everton Ribeiro. Enquanto a resenha com o volante rubro-negro é de que ele provoca medo, o meia tricolor aparece se escondendo nos cards de gozação.

Meme sobre Everton Ribeiro e Dudu Crédito: Reprodução Redes Sociais

Meme sobre Dudu e Everton Ribeiro Crédito: Reprodução Redes Sociais

Até ex-jogador do Vitória entrou no clima. Maior artilheiro do Barradão, com 51 gols anotados no estádio, Neto Baiano postou um vídeo nas redes sociais provocando o Bahia: "Sardinha, você é a nossa cama eterna. Respeita o maior. Que Ba-Vi! Que jogão! Parabéns à torcida do Vitória, que fez a diferença. O Vitória é isso, não desiste nunca. Agora vamos na nossa casa de festejo, só trazer o título, só pescar sardinha. Respeita o Vitória, o maior", vibrou em postagem no Instagram.

Com moral e a vantagem do empate, o Vitória reencontra o Bahia no domingo, às 16h, na Fonte Nova, no jogo derradeiro do Campeonato Baiano. Se o rubro-negro perder por um gol de diferença, a taça será decidida nos pênaltis.