ARREPENDIMENTO

'Se não fosse a cocaína, tinha ganhado a Bola de Ouro facilmente', diz ex-astro do Chelsea

Mutu foi suspenso por sete meses e teve o contrato com o time inglês rescindido

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2025 às 20:05

Mutu durante passagem pelo Chelsea de Mourinho, em 2004 Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido por ter tido uma carreira conturbada no futebol, o romeno Adrian Mutu afirmou que teria ganhado a Bola de Ouro em 2004 caso não tivesse sido flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. Na época ele estava no Chelsea, treinado pelo português José Mourinho. >

"Snifar cocaína quando estive no Chelsea foi a pior decisão que podia ter tomado na minha carreira. Estava sozinho em Inglaterra e triste, mas nem a depressão por que passei podia justificar as minhas ações. O Chelsea, como era óbvio, teve zero tolerância com o meu problema com as drogas. Cometi um erro, desviei do caminho certo e paguei por isso. Cheguei ao Chelsea numa época turbulenta da minha vida, não estava preparado para dar aquele passo e acabei por me emaranhar num sem fim de mentiras e desculpas", disse o ex-atacante ao jornal The Telegraph.>

"Estava sozinho e era muito novo, mas acredito que, naquela altura, era um dos melhores futebolistas do mundo. Se não fosse a cocaína, podia ter ganhado a Bola de Ouro facilmente, mas as más decisões que tomei desviei desse caminho e, hoje, tento não me culpar muito por isso", completou ele.>

Adrian Muto iniciou a carreira no futebol romeno e logo rumou para a Itália, onde defendeu a Inter de Milão, em 1999. Ele passou com sucesso por Hellas Verona e Parma, chamando a atenção do Chelsea. >

Em 2023, clube inglês pagou 22,5 milhões de euros (cerca de R$ 167 milhões na atual cotação) pelo atacante. No ano seguinte, Muto foi pego no antidoping por uso de cocaína. Ele foi suspenso do futebol por sete meses e teve o contrato com o Chelsea rescindido. >