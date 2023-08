Seleção Brasileira de basquete é convocada para Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta segunda-feira a lista com os 12 atletas convocados para a Copa do Mundo. Dentre os nomes estão os armadores Marcelinho Huertas e Raulzinho.



Huertas traz experiência à seleção. Com 40 anos, já conquistou dois títulos da Copa América e um Pan-Americano com a equipe brasileira. Ele é um dos líderes do time de Gustavo de Conti, que conta com apenas dois nomes da liga americana, a NBA: Raulzinho, do Cleveland Cavaliers, e o ala Guilherme Santos, do Golden State Warriors.