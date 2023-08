Seleção das oitavas da Libertadores tem quatro "brasileiros"

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira os escolhidos para a seleção da semana na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Dos 22 jogadores eleitos, metade são do Brasil, com representantes de oito equipes diferentes, todas garantidas nas quartas de final. As equipes foram escaladas no 3-4-3.



O time da volta das oitavas da Libertadores conta com quatro brasileiros, dos classificados Palmeiras, Internacional e Fluminense. Elogiado por Abel Ferreira pela bela apresentação diante do Atlético-MG no empate sem gols, o volante Zé Rafael é o representante do time paulista na lista.