ESPORTE

Seleção masculina de vôlei vence segundo amistoso contra a Alemanha com mais facilidade

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a derrotar a Alemanha neste domingo no segundo amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe do técnico Bernardinho marcou 3 sets a 1, parciais de 25/18, 25/22, 20/25 e 25/21 na cidade alemã de Saarbrucken.

Em casa, a seleção alemã foi melhor na terceira parcial, aproveitando as muitas alterações promovidas por Bernardinho, e venceu por 25 a 20. No quarto set, com Adriano, Isaac e Lukas Bergmann como titulares, o Brasil seguiu com melhor volume de jogo e marcou 25 a 21, fechando o jogo em 3 sets a 1.