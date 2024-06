Sem atacante, Bahia divulga relacionados para encarar o Fortaleza

O Bahia divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Fortaleza. A partida acontece nesta quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni convocou 23 atletas para o duelo, mas o tricolor tem desfalques.

Além de Thaciano, suspenso pelo terceiro amarelo, e do lateral Arias, que está com a seleção da Colômbia, o atacante Rafael Ratão foi vetado pelo departamento médico por conta de um quadro de gastroenterite e também está fora de ação.

Por outro lado, o Bahia tem os retornos do zagueiro Victor Cuesta, recuperado de um problema no joelho, e do lateral esquerdo Ryan, que volta a ser relacionado após passar por cirurgia no tornozelo.