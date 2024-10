DESAFIO

Sem cadeirada: Popó desafia Pablo Marçal para última luta antes de aposentadoria

Tetracampeão mundial de boxe anunciou saída dos ringues no último sábado (12), mas chamou Pablo Marçal para um último desafio

E Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 17:45

Popó e pABLO mARÇAL Crédito: Divulgação

A vitória sobre o argentino Jorge "El Chino" Miranda, no Fight Music Show 5, no último sábado (12), foi a despedida oficial de Acelino Popó Freitas dos ringues. Aos 49 anos, Popó deixará os ringues, mas ele propôs um último desafio antes da aposentadoria: uma luta contra Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições do último dia 6.

“A gente queria lutar com um lutador, lutei, troquei, deu para segurar a onda. Fiz 49 anos três semanas atrás, não tenho mais 19 anos. Venho fazer esse teste porque ainda tenho experiência, mas se você for juntar gás, não é a mesma coisa. O boxe é um esporte muito sério. Essa aqui foi minha despedida de luta oficial”, explicou Popó na coletiva, após a luta.

Após o anúncio, o lutador afirmou que ainda deseja enfrentar o influenciador digital Pablo Marçal, que o desafiou nas redes sociais no início do ano. Em uma luta em que não é permitido dar cadeiradas, como a que Marçal recebeu em debate na TV Cultura, somente socos e chutes, o pugilista aguarda a tréplica do ex-coach.

“Se for pra fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Marçal, que foi um desafio dele, a gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser só contra Pablo Marçal, aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover o Fight Music Show”, afirmou o tetracampeão mundial.

Popó foi a atração principal do Fight Music Show 5, evento de entretenimento de lutas de boxe entre famosos, realizado no ginásio da Portuguesa, na capital paulista. A luta contra o "El Chino" Miranda, oito anos mais jovem que ele, terminou em cinco assaltos e foi decidida pelos juízes. O brasileiro levou a melhor.