BRASILEIRÃO

Sem Cauly, Everton Ribeiro e Biel, Bahia inicia preparação para confronto com o Grêmio

Esquadrão encara o time gaúcho neste sábado (17), no Rio Grande do Sul

Depois de ganhar um dia de folga após o triunfo no clássico contra o Vitória, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Grêmio, marcado para o sábado (17), às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias, pelo Campeonato Brasileiro.