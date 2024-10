NA HORA CERTA

Sem entrar em campo há quase dois meses, Biel vive expectativa por retorno no Bahia: 'Mais forte do que nunca'

Atacante pode ser reforço do tricolor na luta por uma vaga na Libertadores

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 15:17

Biel está recuperado de lesão nas costas e pode ser a novidade do Bahia contra o Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Prestes a completar dois meses sem entrar em campo, o atacante Biel vive a expectativa de voltar a jogar com a camisa do Bahia. Recuperado de uma lesão nas costas, o camisa 11 voltou a treinar com o elenco tricolor e está sendo preparado para ficar em condição de enfrentar o Cruzeiro, no dia 18 de outubro, no Mineirão, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista no CT Evaristo de Macedo, Biel falou sobre o processo de recuperação e explicou como pode ajudar o Bahia na reta final da Série A. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 11 de agosto, no triunfo por 2x0 no clássico contra o Vitória, na Fonte Nova.

“O processo não foi nada bom, nunca é bom ficar machucado. Mas eu agradeço a paciência que o grupo teve comigo. Agora é voltar mais forte do que nunca para ajudar o Bahia”, iniciou o atacante, antes de completar:

“Eu posso agregar com a minha alegria, alegrar as pessoas e estar sempre feliz nos treinamentos. Vou agregar com o meu futebol, vou dar minha vida, correr bastante, como sempre fiz, e espero ajudar o Bahia a chegar no topo”.

Apesar de ter oscilado entre o banco de reservas e a titularidade em boa parte da temporada, Biel é peça importante no elenco tricolor. Esse ano, ele atuou em 42 partidas, marcou cinco gols e deu 11 assistências. Mesmo com o longo tempo sem entrar em campo, o jogador se mantém como maior garçom do Esquadrão. Cauly e Everton Ribeiro, ambos com nove passes, aparecem na sequência.

Por sinal, o retorno do atacante acontece em um momento importante para o Bahia. A nove jogos do fim do Brasileirão, o time tem oscilado no torneio. A derrota por 2x0 para o Flamengo, na Fonte Nova, tirou o clube do G6 e colocou em risco a classificação para a Libertadores. Na análise de Biel, o Bahia vive um momento em que precisa recuperar a confiança.

“A mentalidade é a base da nossa confiança. Eles [comissão técnica] passam para a gente que temos que ter confiança, mesmo oscilando temos que procurar evoluir. Com essa data Fifa vamos descansar um pouco para voltar bem e não oscilar mais”, afirmou Biel.

O atacante aproveitou também para analisar a relação entre time e torcida. No último jogo, o Esquadrão foi vaiado. O técnico Rogério Ceni também viu as críticas se intensificarem.

“A gente aceita as críticas, temos oscilado um pouco. Nem em casa temos jogado um bom futebol. Eu vejo alguns comentários pedindo a minha volta, fico feliz, venho trabalhando bastante na transição, há dois dias voltei e agora é focar na parte física para ficar à disposição do Rogério e ajudar da melhor forma”, projetou.

Por falar em retorno aos gramados, a recuperação de Biel não poderia ter acontecido em momento melhor. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira durante a eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, o Bahia ganhou uma boa folga na tabela. Serão 12 dias livres entre a partida contra o Flamengo e o duelo com o Cruzeiro. Tempo que vai ser utilizado pelo jogador.