DE SAÍDA

Sem espaço no Bahia, zagueiro Marcos Victor é emprestado ao Athletico-PR

Jogador de 22 anos já está em Curitiba e passará por exames antes de assinar contrato

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 12:58

Marcos Victor disputou apenas cinco jogos pelo Bahia em 2024 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia acertou o empréstimo do zagueiro Marcos Victor ao Athletico-PR. O jogador estava sem espaço no tricolor e vai disputar o restante do Brasileirão pelo clube rubro-negro. O defensor já está em Curitiba, onde passará por exames para assinar contrato.

Durante o desembarque na capital paranaense, Marcos Victor falou com a repórter Monique Vilela. “Estou chegando para somar e quero ajudar a equipe de qualquer forma possível”, disse ele.

Marcos Victor tem 22 anos e chegou ao Bahia no início de 2023 como a primeira contratação da “Era City” no tricolor. Na época, o clube baiano pagou R$ 3,9 milhões ao Ceará, equipe que revelou o atleta, e assinou vínculo até o fim de 2027.

Com a camisa do Esquadrão, o zagueiro disputou 17 partidas. A melhor fase aconteceu na temporada passada, quando viveu momento de titularidade sob o comando de Renato Paiva. Marcos Victor, no entanto, se machucou na final do Campeonato Baiano do ano passado e perdeu espaço no time titular.

Na atual temporada, ele fez apenas cinco partidas: três pelo Campeonato Baiano e duas na Copa do Nordeste. Fora dos planos de Rogério Ceni, o zagueiro não atuou pelo Brasileirão nem Copa do Brasil. Com a saída de Marcos Victor, o Bahia tem à disposição cinco defensores. São eles: Gabriel Xavier, Kanu, Cuesta, Vitor Hugo e David Duarte.