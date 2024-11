PREPARAÇÃO

Sem lateral e atacante, Bahia volta aos treinos de olho no confronto com o Palmeiras

Esquadrão terá nove dias livres até o duelo contra o time paulista

Juntando os cacos após mais uma derrota no Brasileirão - a terceira seguida -, o Bahia voltou aos treinos. Na manhã desta terça-feira (12), o Esquadrão fez a primeira atividade de olho na partida contra o Palmeiras. O duelo será no dia 20 de novembro, às 18h, na Fonte Nova.

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um treino físico no campo. Depois, Rogério Ceni dividiu o grupo em dois times e aplicou um treino técnico com foco na troca de passes.