E.C. VITÓRIA

Sem quatro jogadores, Carpini comanda segundo treino no Vitória

Novo técnico vai estrear contra o Botafogo, quarta-feira (22), na Copa do Brasil

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 15:53

Zapata e Daniel Jr. disputam bola durante treino na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O técnico Thiago Carpini comandou na manhã desta segunda-feira (17) o segundo treinamento à frente do elenco do Vitória. Ele prepara o time para a estreia dele à beira das quatro linhas, contra o Botafogo, no jogo que define a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O rubro-negro perdeu o confronto de ida, por 1x0, no Engenhão, e precisa reverter a vantagem conquistada pela equipe carioca na partida de volta, quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. Empate garante o adversário na próxima fase do torneio mata-mata.

Carpini comandou uma atividade focada na construção de jogadas com pressão. O elenco também treinará no sábado (18) e domingo (19) pela manhã. O objetivo do novo treinador é aproveitar ao máximo os dias que antecedem a decisão contra o Botafogo para implementar ideias e comportamentos novos.

Quatro jogadores não participaram do treino desta sexta-feira. Com lesão na coxa, o lateral direito Willean Lepo, o volante Willian Oliveira e o meia Jean Mota fizeram tratamento, assim como o atacante Janderson, que está com um desconforto muscular na coxa.