Sergio Perez permanece na Red Bull com extensão de contrato até 2026

O contrato do piloto mexicano expiraria no final desta temporada. Houve especulações de que ele poderia ser substituído após dificuldade em acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe e atual campeão Max Verstappen.

Perez não vence uma corrida desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, em abril de 2023, mesmo com Verstappen selando o título do ano passado com um recorde de 19 vitórias e liderando a classificação nesta temporada.