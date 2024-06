'Não há restrições', diz Arena Fonte Nova sobre assistir jogo da Seleção Feminina com camisa do Bahia ou Vitória

O jogo da Seleção Brasileira feminina, que será realizado nesta terça-feira (4), na Arena Fonte Nova, vai movimentar Salvador. No entanto, os torcedores do Bahia e Vitória ficaram em dúvida se poderiam ir ao estádio com a camisa do manto local.