Brasil x Jamaica: confira alterações no trânsito de Salvador

Partida será na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 13:51

Fonte Nova Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Para a realização do confronto entre as seleções femininas de futebol do Brasil e da Jamaica, às 20h desta terça-feira (04), na Arena Fonte Nova, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial de trânsito para a partida. Haverá interdições de vias e a instalações de barreiras fixas e móveis.

A partir das 18h, o trânsito será bloqueado na Ladeira da Fonte das Pedras, permanecendo assim até por volta das 23h. A partir das 19h, o trânsito também será bloqueado na faixa à direita da Avenida Presidente Costa e Silva (parte baixa do estádio, em frente à Loja Esquadrão).

Barreiras fixas serão instaladas por volta das 17h na Avenida Joana Angélica / Ladeira da Fonte das Pedras; na Rua Profª Anfrísia Santiago / Ladeira da Fonte das Pedras; e na Ladeira Fonte das Pedras (mergulho) / Acesso ao Dique.

Já barreiras móveis serão instaladas nos seguintes pontos a partir das 18h:

a) Avenida Vasco da Gama (Princesa das Baterias) / Ladeira da Fonte das Pedras;

b) Avenida Joana Angélica / Ladeira Fonte das Pedras;

c) Avenida Mário Leal Ferreira / Alça de acesso ao Dique do Tororó;

d) Avenida Vasco de Gama / retorno para acesso à Rua Djalma Dutra, em frente a Arena Fonte Nova;

e) Avenida Presidente Castelo Branco / Acesso ao Dique do Tororó;

Os veículos vindos da Avenida Joana Angélica, com destino ao Dique do Tororó, terão como opções de tráfego a Avenida Presidente Castelo Branco / Vale de Nazaré, Avenida Mário Leal Ferreira (Avenida Bonocô), Avenida Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris.

Agentes de trânsito farão o controle do fluxo de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização de trânsito para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular, das 17h às 23h, nas seguintes vias: Ladeira Fonte das Pedras, Avenida Joana Angélica, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vasco da Gama, Rua José Leonídio de Sena, Rua Professora Anfrísia Santiago, Rua Arquimedes Gonçalves, Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Rua Santa Clara e Viaduto dos Engenheiros.

Zona Azul

A Superintendência vai disponibilizar áreas para estacionamento Zona Azul nas vias que ficam no entorno da Arena Fonte Nova. Nesses espaços, os condutores poderão estacionar a partir das 15h, pagando a tarifa especial para grandes eventos no valor de R$ 20, podendo deixar o veículo nas vagas até uma hora e meia após o jogo. Nas vagas provisórias que serão implantadas no Vale de Nazaré o estacionamento poderá ser feito a partir das 18h.

A ativação do crédito pode ser feita pelos aplicativos Zona Azul Digital ou com os operadores nos locais. Todos os locais abaixo estarão com a sinalização específica para informar os motoristas.

– Rua Santa Clara – Convento do Desterro, ao Lado Do Canteiro Central – Ambos os Lados

– Avenida Vasco da Gama – Bolsão da Alça Bonocô, Sentido Dique Lado Direito (Auto escola)

– Avenida Vasco da Gama – Bolsão da Alça Bonocô, Sentido Dique Lado Esquerdo

– Rua Djalma Dutra – Sete Portas – Ambos os Lados

– Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Descida do Dique Lado Esquerdo (zona azul)

– Av. Mario Leal Ferreira – Bolsão Codesal. – Av. Mario Leal Ferreira – Sentido Arena – Bolsão Do Metrô

– Travessa Marquês de Barbacena – Vale de Nazaré (Ladeira do Sesc) – Lado esquerdo

– Avenida Presidente Castelo Branco -Vale do Nazaré sentido Aquidabã – lado esquerdo

– Avenida Presidente Castelo Branco – Vale do Nazaré sentido Bonocô – lado esquerdo