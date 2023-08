Sergio Rico, goleiro do PSG, recebe alta do hospital após 83 dias

Sergio Rico em treino do PSG. Crédito: Team Pics/PSG

Depois de 83 dias internado, sendo 37 deles na UTI, Sergio Rico, goleiro do PSG, recebeu alta nesta sexta-feira. De acordo com as agências internacionais de notícia, o jogador deixou o Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, depois de sofrer um acidente com um cavalo. A esposa do jogador, Alba Silva, confirmou a informação nas redes sociais. "Finalmente recebemos alta, embora eu não acredite até sair pela porta. Obrigada a todos", disse Alba ao comentar a saída do jogador do hospital.

Após altos e baixos e momentos de estado de saúde crítico nos primeiros 45 dias de internação, Sergio Rico teve uma evolução elogiada pela equipe médica e estava no quarto do hospital mantendo o tratamento nos últimos 37 dias. Não existe estimativa para retorno do goleiro para as atividades como jogador de futebol.

"Me sinto bem, apesar de o aneurisma não estar totalmente controlado. Precisamos ter mais alguns meses de tranquilidade, de calma, para seguir a recuperação em casa. Estou muito emocionado e feliz. Tudo foi um sonho, mas graças a Deus saí", comentou Sergio Rico em sua saída.

O CASO

Sergio Rico sofreu um acidente no dia 28 de maio ao cair do cavalo na Espanha, ser pisoteado na altura do pescoço e sofrer um trauma cranioencefálico. O goleiro foi levado as pressas para um hospital da região e acabou internado em estado grave.

Durante cerca de 40 dias, o goleiro do PSG ficou na UTI, na maior parte do tempo desacordado, e tendo melhoras constantes. No início de julho, Rico foi para o quarto e passou a evoluir na recuperação física e neurológica do acidente.

No fim de julho, de acordo com o Hospital Universitário Virgen del Rocio, Sergio Rico passou pela última cirurgia de seu processo de recuperação. Na época, a equipe médica explicou que se tratava de uma operação programada e necessária por causa de um aneurisma, que é a dilatação de artérias na região do cérebro

QUEM É SERGIO RICO

Apesar de não ser titular do PSG, cujo posto pertence ao italiano Gianluigi Donnaruma, ele é parte importante do elenco. Antes de chegar à França, teve longa passagem pelo Sevilla, onde conquistou duas edições da Liga Europa, em 2014/15 e 2015/16, e a Supercopa Euroamericana em 2016. Ele também fez parte do elenco da seleção espanhola na Eurocopa de 2016 - eliminada pela Itália nas oitavas.

Sergio Rico defendeu o Fulham, da Inglaterra, e o Mallorca, da Espanha, ambos por empréstimo, em 2018 e 2022, respectivamente. Os times onde jogou e a LaLiga se manifestaram no Twitter, com mensagens de apoio e desejo por uma rápida recuperação. O PSG reforçou que continua atento ao caso e que atualizará os mais próximos de Rico com novas informações assim que elas chegarem.