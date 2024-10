TÊNIS

Sinner, Alcaraz, Djokovic e Medvedev vão às quartas em Xangai; Zverev é eliminado

Queda do alemão foi a maior surpresa do torneio

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 14:39

Zverev foi eliminado no Torneio de Xangai Crédito: Divulgação Tennis Australia

A eliminação do alemão Alexander Zverev, segundo favorito, foi a grande surpresa desta quarta-feira no Torneio de Xangai, disputado a nível ATP 1000, em dia de boas vitórias dos gigantes do ranking. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev avançaram às quartas de final, todos ganhando por 2 a 0.

Líder do ranking mundial, Sinner teve pela frente o norte-americano Ben Shelton, seu algoz na edição passada, e se garantiu em duras parciais de 6/4 e 7/6 (7/1). Na próxima rodada, nesta quinta-feira, o italiano terá pela frente mais uma pedreira no torneio. Encara o russo Daniil Medvedev (cabeça de chave 5), algoz do grego Stefanos Tsitsipas (10º) com 7/6 (7/3) e 6/3.

Sinner encarou Sheldon pelo segundo ano seguido na quarta rodada em Xangai. E, desta vez, se vingou da derrota do ano passado, a única no confronto - venceu pela quarta vez seguida após aquele tropeço.

"Foi muito difícil. Ele jogou apenas nos primeiros serviços", disse Sinner, referindo-se à incrível porcentagem de 95% de primeiros serviços de Shelton no set de abertura. "Tentei esperar um pouco. Obviamente, jogar contra ele, mesmo que seja um segundo serviço, é muito difícil de devolver", admitiu.

"Mas se eu olhar o quadro positivo, como terminei a partida, tentei ficar um pouco mais agressivo, o que fiz, e espero que isso possa me dar confiança para a próxima rodada", completou, já focando em Medvedev, na qual disputará as quartas de um ATP 1000 pela sétima vez no ano, o que não ocorre com um tenista desde Zverev em 2018.

O alemão, por sinal, foi a decepção desta quarta-feira. Favorito diante de David Goffin, não conseguiu impor seu jogo e caiu com 6/4 e 7/5. O belga terá pela frente o norte-americano Taylor Fritz (7º), que passou pelo dinamarquês Holger Rune (12º) com 6/1 e 6/2.

ALCARAZ E DJOKOVIC AVANÇAM SEM SUSTOS

O espanhol Carlos Alcaraz continua bem em Xangai. Pela terceira vez na atual edição, bateu um adversário em sets diretos. A vítima da vez foi o experiente francês Gael Monfils, eliminado por 6/4 e 7/5. Pela frente, o terceiro favorito na China terá o checo Tomas Machac.