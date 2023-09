Sob forte calor, Medvedev bate Rublev e vai às semis do US Open

Medvedev avançou à semifinal do US Open. Crédito: Pete Staples/USTA

Campeão do US Open de 2021, Daniil Medvedev precisou superar dois adversários de peso nesta quarta-feira (6) para avançar à semifinal. O primeiro foi o compatriota Andrey Rublev, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4. E o segundo foi o forte calor em Nova York, que tornou a partida uma das mais difíceis do ponto de vista de temperatura, nesta edição do Grand Slam americano.



O jogo foi disputado sob uma temperatura que rondava os 35°C, com sensação térmica de até 38°C. Havia ainda elevada umidade em quadra. Tanto que a organização decidiu fechar parcialmente o teto retrátil da quadra central para manter ambos os jogadores sob a sombra.

Numa dos intervalos, Medvedev chegou a usar duas toalhas, recheadas de gelo, sobre a cabeça para refrescar. Durante o terceiro set, o russo se dirigiu a uma das câmeras de TV para fazer breve desabafo: "Vocês não podem nem imaginar. Um jogador ainda vai morrer (nestas circunstâncias), vocês vão ver".

Ao fim da partida, o ex-número 1 do mundo voltou a reclamar do calor. "As condições foram brutais. O único lado bom é que ambos os jogadores sofrem", afirmou, ao referir-se ao equilíbrio da partida, que durou 2h48min.

Medvedev chegou a pedir atendimento médico em quadra por duas vezes ao longo do jogo. "Sinceramente, no fim do primeiro set, eu mal conseguia ver a bola. Eu estava jogando por instinto. Você apenas tenta, tenta correr, tenta alcançar a bola", comentou o tenista russo.

Com a vitória, o ex-líder do ranking volta a disputar uma semifinal do US Open. Ele foi vice-campeão em 2019, semifinalista em 2020 e campeão em 2021. No ano passado, caiu nas oitavas de final diante do australiano Nick Kyrgios.