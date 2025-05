CRIME

Son vira alvo de chantagem com falsa gravidez e duas pessoas são presas

Jogador do Tottenham denunciou extorsão à polícia

Uma mulher de cerca de 20 anos e um homem com cerca de 40 foram presos nesta quinta-feira (15) pela polícia por chantagear Heung-min Son, jogador do Tottenham e da seleção sul-coreana. Os dois tentaram extorquir o atleta com uma alegação de que a jovem estava grávida dele, de acordo com a agência de notícias Yonhap. >