Contrato de Juba com o Bahia terá duração de 4 anos; veja detalhes

A novela envolvendo Bahia e Sport pelo meia-atacante Luciano Juba chegou ao fim. O time pernambucano recusou a oferta de R$ 4 milhões feita pelo tricolor e decidiu ficar com o atleta até o fim do contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.



Luciano Juba tem contrato com o Sport apenas até o fim de agosto. A partir de setembro ele se apresentará ao Bahia, clube com o qual tem pré-contrato assinado. O vínculo com o tricolor terá duração de quatro anos, com opção de renovação por mais um.