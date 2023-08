Sterling brilha, Chelsea bate o modesto Luton Town e encerra jejum

Sem sustos, o Chelsea fez prevalecer sua superioridade em Stamford Bridge nesta sexta-feira (25). A equipe de Mauricio Pochettino recebeu o Luton Town pela terceira rodada do Campeonato Inglês, em noite inspirada de Raheem Sterling, e venceu por 3x0.



Esta é a primeira vitória do time de Londres na competição. Antes disso, havia empatado com o Liverpool na rodada de abertura da competição por 1x1 e perdeu na última rodada para o West Ham, fora de casa, por 3x1. Com o triunfo, o Chelsea sobe para a 8ª colocação. Já o Luton Town amarga a lanterna sem somar pontos em dois jogos. A partida com o Burnley foi adiada por falta de estrutura.