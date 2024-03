SURFE

Surfista Samuel Pupo avança às oitavas de final na etapa de Bells Beach

O brasileiro Samuel Pupo avançou às oitavas de final da etapa de Bells Beach do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália. Na madrugada desta quarta-feira, pelo horário de Brasília, ele foi o único brasileiro a cair na água e não decepcionou. Pupo superou o italiano Leonardo Fioravanti por 15,23 a 9,70, com as melhores notas do dia no masculino.