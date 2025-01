POR POUCO

Surfista sobrevive a ataque de tubarão de 3 metros que arrancou pedaço da prancha

Dale Kittow usou a prancha amarrada a seu pé para espantar o animal

As famosas cenas de filmes de terror com animais gigantes se materializaram na frente de Dale Kittow, surfista australiano, na última quaira-feira (22). Surfando no mar de Cheynes Beach, o atleta foi atacado por um tubarão de cerca de três metros, e teve que usar a própria prancha para se defender. >

Ao perceber a prancha, o animal conseguiu arrastá-la junto com o surfista para o fundo do mar, já que a cordinha do instrumento estava presa à perna de Kittow. Em meio ao caos, ele conseguiu afastar o animal batendo nele com a prancha, e nadar em direção à praia.>