SURFE

Filha de surfista de ondas grandes morre em acidente no Havaí aos 19 anos

Tiare Couto, filha de Danilo Couto, faleceu na virada do ano de 2025

Filha do surfista de ondas gigantes Danilo Couto, Tiare Couto morreu na virada do ano de 2025 em um acidente grave no Havaí sem causa divulgada. Aos 19 anos, a jovem era a filha mais velha do atleta, e foi homenageada por diversos nomes do mundo do surfe.