SURFE

Principal circuito de surfe da Bahia chega a Praia do Forte

A primeira etapa do Tivoli Triple Crown será neste final de semana, com provas para profissionais e amadores

Marina Branco

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 14:55

Tivoli Triple Crown Crédito: Divulgação I Tivoli Triple Crown

Praia do Forte será o destino das maiores estrelas do surfe baiano neste final de semana, unindo esportistas profissionais e amadores na abertura da 2ª edição do Tivoli Triple Crown. De sexta-feira (22) a domingo (24), os atletas se reunirão no litoral de Mata de São João, e disputarão provas e títulos em 11 categorias.

Os campeões baianos de categorias profissionais receberão R$10 mil por prova vencida, em um campeonato que se estende até dezembro, dividido em três etapas. Principal circuito do calendário baiano, o Tivoli Triple Crown acontecerá entre 29 de novembro e 1º de dezembro, e de 6 a 8 de dezembro.

Destaques baianos no profissional

Um desfalque significativo em Praia do Forte será o ilheense Fabrício Bulhões, pela disputa do campeonato brasileiro de surfe, marcado para o mesmo dia. Além de ser vencedor baiano e do Tivoli Triple Crown, Bulhões venceu recentemente a Taça Brasil 10.000, na Praia do Francês, em Alagoas.

No ano passado, Fabrício foi protagonista de cenas emocionantes contra Bino Lopes, campeão estadual, brasileiro e de etapas do circuito mundial de acesso. Ele, sim, estará presente, e é morador da Praia do Forte desde criança, competindo nas mesmas praias onde treina e aprendeu a surfar.

Tivoli Triple Crown Crédito: Divulgação I Tivoli Triple Crown

Destaques baianos no amador

Mas nem só de profissional vive o surfe na Bahia: o circuito terá dez categorias amadoras na Praia da Catinguiba, sendo Master (acima de 35 anos), Kahuna (acima de 45), Legend (acima de 55), Feminino, Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-8. Para as categorias Master, Kahuna e Legend, os campeões receberão R$ 1 mil cada.

Atualmente, os principais surfistas locais são Gabriel e Felipe Guerreiro, Gabriel Leal, Luiza Nunes, Davi Lucca, Rafael Galeno e Numa Liory. Além deles, estarão presentes de volta algumas estrelas do ano passado, como Catarina Lorenzo, Tamires Tochine, Rayan Fadul, Gonçalo Chipinha, Bernardo Bicalho, Isaac Lorente, Vitor Gabriel e João Jesus.

Interessados em se inscrever nas categorias amadoras de base, feminino e master, devem pagar R$100, enquanto os profissionais pararão R$150. Para mais informações é só ligar para o número (71) 99951-0310.

Tivoli Triple Crown Crédito: Divulgação I Tivoli Triple Crown

A Praia do Forte

Não é a primeira vez que a casa de Bino ocupa espaço no cenário do surfe baiano, já tendo sido palco de outras decisões. “Bom para o esporte local, que tem crescido muito, bom para o nosso turismo e bom para os atletas daqui que têm mais uma possibilidade de competir em casa”, comenta Alexandre Leal, realizador do circuito e empresário.

“Agradecemos mais uma vez a todas as pessoas, empresas e instituições que apostam neste projeto, sobretudo ao Tivoli. É uma empresa que tem um senso de responsabilidade social muito grande e está sempre junto com a comunidade da Praia do Forte. Não só com o surfe, mas com diversos outros projetos esportivos e culturais locais”, completou.

Além do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, o circuito tem patrocínio da Billabong, é promovido pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte.