Praia em Salvador ganhará clube inédito dedicado ao surfe; confira detalhes

De acordo com a presidente da FMLF, projeto também será uma homenagem a Márcio Freire, baiano que morreu em um acidente enquanto surfava em Portugal

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 09:15

Clube dedicado ao surfe será construído em Salvador Crédito: FMLF/Reprodução

A capital baiana terá um grande marco para o desporto aquático, ainda este ano, com a construção do Clube do Surf na Praia de Jaguaribe. Com desenho moderno e acessibilidade, o espaço possuirá uma área para abrigar pranchas, sanitários, chuveiro, vestiário e local para a realização de reuniões, pequenas palestras, orientações ou encontros. O equipamento será construído com materiais anticorrosivos para uma maior durabilidade diante da maresia presente na região.

“É um clube em homenagem a Márcio Freire, surfista baiano de ondas grandes que faleceu após um acidente enquanto surfava em Nazaré, Portugal. Os surfistas vão poder guardar suas pranchas, ir à praia, terão um espaço para discutir a questão do surfe, que já tinha muita força e, com as Olimpíadas, ganhou ainda mais visibilidade. O local terá toda a infraestrutura de apoio aos surfistas das praias de Jaguaribe e Pituaçu”, explica a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

O projeto foi desenvolvido pela FMLF e entregue à Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) – órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A previsão é de que a construção seja concluída ainda este ano.

“Vai ser um marco, pois é o primeiro espaço do surfe que a gente tem aqui em Salvador. A capital, com toda essa área de mar, ainda não tinha um espaço para o surfista que marcasse e que tivesse a identidade com essa categoria de esporte”, complementa Tânia.

Melhorias

Representante da Federação Baiana de Surf, Danilo Reis, de 45 anos, conta que esse é um espaço bastante importante para a modalidade. “O surfe é um dos maiores esportes do nosso país. Nós aqui da Bahia temos um celeiro de bons surfistas e de história do surfe. Temos um exemplo bom que é Armando Daltro, campeão de WQS de 2000, que já participou da elite do surf mundial; Jojó de Olivença, bicampeão brasileiro; Christiano Spirro e, ainda em atividade, o Bino Lopes, campeão brasileiro de surf. Então nada mais justo que dar uma atenção a essa modalidade”, opina.

Ele avalia o surfe como um esporte que está crescendo cada dia mais e que precisa ser mais valorizado. No cenário nacional, acrescenta, o Brasil é o atual campeão mundial do surf com Filipe Toledo, campeão em 2023.

“Acho muito necessário o clube, pois os surfistas guardam os pertences nas barracas, tendo que pedir aos barraqueiros. Então, eu acho superválido ter um espaço legal e seguro para guardar os objetos pessoais, tomar um banho”, diz.

Campeão do circuito mundial em 2000, Armando Daltro, 51 anos, é também proprietário da Escola de Surf que carrega o seu nome em Jaguaribe. A escola vai fazer 20 anos e conta com uma média de 300 alunos frequentes e mais alguns avulsos. “Temos uma orla muito grande, tanto a de Salvador como a da Bahia como um todo, então, o estado tem possibilidade de crescer muito mais no surfe”, afirma.

“Esse espaço deve ser um pontapé inicial para a criação de estruturas que facilitem a vida do praticante, tanto aquele que tem bom poder aquisitivo como o que não tem. Vai ser mais fácil guardar o equipamento e também uma alternativa para muitos profissionais liberais que querem fazer surfe de manhã cedo, pois vai proporcionar melhor estrutura e segurança”, destaca.

Com isso, ele acredita que o clube pode ser um incentivo tanto para quem já é praticante como para quem tem vontade, mas ainda não é. “Há quem não pratique o surfe, devido às dificuldades para tomar banho, trocar de roupa e guardar o material. Eu considero, portanto, uma ação inicial para melhorar a estrutura de recebimento desse tipo de praticante. E é um projeto que futuramente pode abranger também o stand up paddle e o kitesurf que são modalidades que dependem da proximidade da praia e de um local seguro para guardar os equipamentos”.

Professor de Educação Física e surfista da região de Jaguaribe, Max Pessoa, 38 anos, conta que a obra vai atender a um anseio dos surfistas. “Era uma carência nossa um espaço como esse. Acho uma iniciativa muito importante que vai valorizar mais o nosso esporte e trazer mais segurança para a nossa praia. Eu acho que vai ser um marco não só para a Praia de Jaguaribe, mas para toda a cidade”.

Requalificação