FUTEBOL

Suspeitos de ataque a ônibus do Fortaleza são presos pela Polícia Civil em Pernambuco

Operação ‘Hooligans’ cumpre mandados de prisão e busca e apreensão nesta sexta-feira (15)

Publicado em 15 de março de 2024 às 14:00

Torcedor do Sport usa camisa de uniformizada do clube durante prisão Crédito: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Três suspeitos de participarem do ataque ao ônibus do Fortaleza em Recife foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta sexta-feira (15). A operação, batizada de "Hooligans", em alusão aos violentos torcedores ingleses, cumpre sete mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão. A investigação envolve os crimes de tentativa de homicídio, provocação de tumulto e dano.

Os suspeitos foram encaminhados para sede do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), em Olinda. Em um vídeo que mostra policiais efetuando as prisões, é possível ver que um dos suspeitos usa a camisa da Torcida Jovem do Sport, uma das principais uniformizadas do time pernambucano. Depois do caso que provocou a investigação, o Conselho Deliberativo do clube já considerou a punição da organizada.

As prisões aconteceram em Recife e outras duas cidades próximas da capital pernambucana, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Ao todo, o efetivo da operação conta com 60 agentes.

Desportivamente, o Sport sofreu punição pelo caso, que aconteceu a 8 km de distância da Ilha do Retiro, onde foi o jogo. O clube pernambucano terá de jogar oito partidas com os portões fechados, não poderá ter torcida visitante no mesmo período e terá de arcar com multa de R$ 80 mil.

A punição teve como base o Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê até dez jogos com portões fechados. No entanto, ainda cabe recurso no Pleno do STJD. Já no artigo 205, que previa multa de R$ 100 a R$ 100 mil e perda dos pontos em disputa a favor do adversário, o Sport foi absolvido.

Em nota, o Sport diz que a decisão "acerta em cheio o coração do clube". O prejuízo financeiro dos jogos sem torcida é estimado em R$ 6 milhões, o que pode causar a paralisação de obras na Ilha do Retiro.