DESFALQUE IMPORTANTE

Suspenso, Thaciano quebrará sequência de 15 jogos como titular do Bahia

Artilheiro do tricolor, meia está fora da partida contra o Fortaleza

Da Redação

Publicado em 8 de junho de 2024 às 05:00

Thaciano é um dos jogadores que mais defenderam o Bahia em 2024 Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o ataque do Bahia não terá o meia Thaciano entre os titulares. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador está fora da partida contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª. A ausência de Thaciano na equipe tricolor é, inclusive, uma situação incomum na atual temporada.

Artilheiro do Bahia com nove gols, Thaciano está entre os jogadores que mais defenderam o Esquadrão em 2024. Ao todo, ele esteve em campo em 28 das 34 partidas disputadas pelo Bahia, e fica atrás apenas do volante Caio Alexandre, que lidera o posto com 31 jogos.

Se forem levados em consideração apenas os confrontos na condição de titular, Thaciano aparece, junto com Caio Alexandre e Jean Lucas, no topo dos atletas que mais vezes começaram as partidas do tricolor, todos com 25 jogos.

A saída do camisa 26 do ataque na partida contra o Fortaleza quebrará uma sequência de 19 partidas em que o jogador entrou em campo pelo clube baiano. A última vez que Thaciano deixou de ser relacionado pelo Bahia foi em 3 de março, no triunfo por 2x0 sobre o Jacuipense, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do Baianão.

Na ocasião, o tricolor já estava classificado para a semifinal e Rogério Ceni optou por poupar os titulares. Depois disso, o meia-atacante disputou todos os jogos que o Bahia fez com o time principal entre o estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Desde o Ba-Vi pela primeira fase da Copa do Nordeste, vencido pelo Bahia por 2x1, na Fonte Nova, o jogador engatou uma sequência de 15 jogos entre os titulares e só agora desfalcará a equipe pela primeira vez.

Sem Thaciano, Rogério Ceni tem um grande problema para resolver. Polivalente, o meia de origem já jogou de volante e lateral direito e na atual temporada se encontrou no ataque. No papel de falso 9, ele cumpre função tática no esquema do Bahia e tem contribuído na parte ofensiva. Além dos nove gols, soma três assistências para os companheiros.

Entre as opções no elenco, Ceni possui perfis diferentes. Uma das alternativas é voltar a escalar Everaldo como referência ao lado de um atacante de velocidade. Nesse caso, Biel e Ademir aparecem como candidatos mais prováveis.

Em outro cenário, Rogério Ceni pode pensar o Bahia com dois atacantes mais pesados. Assim, Rafael Ratão e Oscar Estupiñan disputariam a vaga ao lado de Everaldo. Já uma outra possibilidade é de avançar Cauly para o posto de falso 9 e escalar um jogador no meio-campo. O camisa 8 tem feito a função durante os jogos, trocando de posição com Thaciano.

Com a pausa no Brasileirão, o Bahia ganhou dias preciosos para descansar o elenco e fazer os ajustes necessários. Porém, independente de quem será o escolhido para o lugar de Thaciano, Rogério Ceni garante que o Esquadrão manterá o seu estilo de jogo de propor e atacar o adversário.