OBSERVAÇÃO

Técnico da Seleção, Dorival Júnior acompanha treino do Bahia na Cidade Tricolor

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior visitou o CT Evaristo de Macedo e acompanhou o treino do Bahia na tarde desta segunda-feira (15). O treinador está em solo baiano observando atletas e jogos do Campeonato Brasileiro.

No domingo (14), o treinador marcou presença na partida entre Vitória e Palmeiras, no Barradão. No próximo domingo (21), o treinador também acompanhará o clássico entre Bahia e Vitória. O duelo pela 3ª rodada do Brasileirão será disputado no estádio do rubro-negro.