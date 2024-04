DE OLHO

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior esteve no Barradão para partida entre Vitória e Palmeiras

Treinador marcou presença em um dos camarotes do Barradão

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2024 às 21:39

Dorival Júnior marcou presença no Barradão neste domingo (14) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O técnico Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, marcou presença na estreia de Vitória e Palmeiras no Campeonato Brasileiro da Série A no Barradão na noite deste domingo (14). Presente em um dos camarotes do estádio, Dorival pôde observar um jogo truncado entre as duas equipes que terminou com a vitória do clube paulista na largada do torneio.

A presença do treinador no estádio, segundo a CBF, faz parte da programação da comissão técnica da Seleção, que vai rodar o Brasil para avaliar jogadores da elite do futebol brasileiro, além de aproximar as relações com os clubes. O objetivo dar o pontapé inicial no processo que vai formar a lista de convocados para a Copa América de junho, nos Estados Unidos.

Dos jogadores em campo, o único que esteve na última convocação de Dorival Júnior para os jogos contra Inglaterrra e Espanha foi Endrick. O atacante, inclusive, marcou nas duas partidas. No Barradão, no entanto, Endrick teve uma atuação apagada, sendo substituído antes dos 20 minutos do segundo tempo. Wagner Leonardo, que é destaque do Vitória no ano, fez mais uma atuação segura e se apresentou bem diante da observação de Dorival.

A CBF detalhou que Dorival e a sua equipe vão assistir, ao todo, 27 jogos até o fim de abril, considerando partidas do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. A comissão técnica também fará visitas aos centros de treinamentos para ter momentos de conversa com treinadores e outros profissionais dos clubes.