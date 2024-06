LÍDER PORTUGUÊS

Técnico de Portugal diz que Cristiano Ronaldo aguenta a intensidade física da Eurocopa

O técnico de Portugal, Roberto Martinez, se apoiou nas estatísticas para defender a titularidade do atacante Cristiano Ronaldo no ataque da seleção portuguesa na Eurocopa, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A resposta foi 2.649 minutos Campeonato da Arábia Saudita, a segunda maior minutagem a serviço do Al-Nassr. Ele ficou atrás somente do senegalês Sadio Mane. CR7 foi titular em 31 dos 34 jogos do time.

"Acho que quando você fala sobre intensidade, trata-se de experiência e de como você lida com grandes ocasiões. Não creio que haja outro jogador no futebol mundial que tenha disputado seis Campeonatos Europeus", respondeu o comandante.

Por fim, Martínez afirmou que a presença de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa se deve às atuações que fez pelo Al-Nassr e não por suas conquistas no passado. "O que é importante entender é o que um jogador traz. Para nós, o Cristiano traz experiência, chances de gol, movimentação na área, oportunidade de abrir espaço. Se você quiser analisar as estatísticas dele em termos físicos, tudo que você precisa fazer é ver o que ele fez nos últimos 12 meses. Ele está na seleção porque merece", disse.

Com os números do mais badalado atleta português na cabeça, o treinador referendou a convocação detalhando a sua eficiência do craque na última temporada. "Cristiano marcou 51 gols em 50 jogos (temporada passada). Todas as estatísticas físicas confirmam que ele pode jogar a cada quatro dias", concluiu.