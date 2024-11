FUTEBOL

Técnico do Mirassol 'enlouquece' e tira a camisa após empate na Série B; veja

Mozart não escondeu a empolgação após resultado que deixa equipe perto do acesso

Uma cena inusitada aconteceu no empate em 1x1 do Mirassol com o Operário-PR, fora de casa, nesta sexta-feira (15). Técnico do time paulista, Mozart 'enlouqueceu', vibrou bastante após o apito final e tirou a camisa no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Isso porque o resultado deixou o Leão perto do acesso inédito à Série A.