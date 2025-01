PROBLEMAS

Temporal alaga o Morumbi e atrasa clássico entre São Paulo e Corinthians

Funcionário precisam usar rodo para retirar o execesso de água do campo

A forte chuva que atinge São Paulo neste domingo (26), causou estrago no estádio Morumbi. O confronto estava marcado para acontecer às 18h30, mas a arbitragem decidiu atrasar o duelo para às 19h30 após vistoria no gramado. >

Além do campo, que ficou bastante alagado, com muitas poças, algumas estruturas do estádio ficaram completamente submersas. Funcionários do São Paulo tiveram que utilizar rodos para ajudar o sistema de drenagem do gramado. >