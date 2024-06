NOJINHO

Testes mostram poluição elevada no Rio Sena a menos de um mês dos Jogos de Paris-2024

Nesta sexta-feira, a prefeitura de Paris revelou o resultado dos testes realizados no rio na semana passada. Os dados mostram níveis de contaminação pela bactéria Escherichia coli (E. Coli) acima dos limites estabelecidos pelas federações esportivas, que é de 900 unidades de colônia de bactéria por 100 mililitros. Desde o início das medições para a Olimpíada, o nível de poluição nunca ficou abaixo do limite. Amostras colhidas no dia 18 de junho apresentaram contaminação 10 vezes acima do limite estabelecido.

De acordo com a prefeitura, as chuvas acima do esperado vêm atrapalhando a descontaminação do rio, que receberá também a cerimônia de abertura da Olimpíada, no dia 26 de julho. A chuva acaba se infiltrando no sistema de esgotos, levando bactérias fecais para as águas do Sena. Além disso, a alta precipitação nas últimas semanas enchem os rios que deságuam no Sena, caso do Yonne.