FARO ARTILHEIRO

Thaciano celebra gol e valoriza resultado positivo do Bahia: 'O triunfo foi o mais importante'

Após a partida, Thaciano comemorou mais uma bola na rede. Ele é o principal goleador do Bahia na temporada, com 12 gols. O jogador aproveitou também para valorizar mais um resultado positivo em casa, o sétimo em sete jogos no Brasileirão.

Na 4ª colocação, com 27 pontos, o Esquadrão tem pela frente agora um duelo direto na parte de cima da tabela. Neste domingo (7), visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O alviverde é o 3º colocado, com os mesmos 27 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.