E.C.BAHIA

Thaciano fala sobre ambição por título brasileiro e projeta jogo difícil contra o São Paulo

Bahia largou bem na Série A e divide a liderança com o Flamengo

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 17:11

Thaciano acredita que Bahia pode alçar voos altos na temporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A boa fase do Bahia no Campeonato Brasileiro tem permitido aos tricolores sonhar com voos mais altos na temporada. Com 24 pontos em 12 jogos, o Esquadrão é o vice-líder da Série A, empatado com o Flamengo, que lidera a competição por ter melhor saldo de gols. Depois do triunfo sobre o Vasco, na última quarta-feira (26), o técnico Rogério Ceni pediu para que o elenco mantenha o foco, mas afirmou que a torcida tem o direito de pensar no título. Já nesta sexta-feira (28), foi a vez de Thaciano falar sobre o assunto.

Questionado sobre a ambição do elenco, o camisa 16 afirmou que o clube precisa pensar sim em uma possível disputa pelo título do Brasileirão, mas o momento é de aproveitar a boa fase para somar a maior quantidade de pontos possíveis.

“Temos que pensar sim. A gente sabe que é um campeonato difícil, longo, temos que aproveitar esse momento que estamos vivendo e mais pra frente a gente pensa nessa possibilidade do título”, disse ele, antes de completar:

“A gente tem que ter sempre em mente os triunfos e sonhar com os títulos. Sabemos a dificuldade do Campeonato Brasileiro, mas temos que continuar sonhando”.

Além da grande campanha do Bahia, Thaciano também aproveita o bom momento individual. Consolidado no papel de falso de 9 desde o início do ano, o meia é o artilheiro do tricolor, com 11 tentos, e vive em 2024 a sua temporada com mais participações em gols na carreira, com 14.

Sem muito tempo para perder no Brasileirão, o jogador mira agora o duelo contra o São Paulo, neste domingo (30), às 16h, no Morumbi. Thaciano projeta um duelo complicado fora de casa e pede o Bahia focado para voltar a Salvador com os três pontos na bagagem.