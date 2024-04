TÊNIS

Thiago Monteiro supera qualificatório e vai à chave principal de Madrid

Brasil terá três representantes no Masters 1000

Estadão

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:34

Thiago Monteiro representará o Brasil na chave principal do Masters 1000 Crédito: Divulgação Rio Open

O Brasil terá três representantes na chave principal do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. Thiago Monteiro ganhou de Radu Albot, da Moldávia, no jogo decisivo do qualificatório, e garantiu presença ao lado de Thiago Wild e do jovem João Fonseca (recebeu convite para o torneio). No feminino, o país será representado por Bia Haddad.

Depois de dura estreia diante do francês Lucas Pouille, e vitória de virada, mais uma vez o tenista cearense precisou de três sets para confirmar a vitória, nesta terça-feira por 7/6 (8/6), 1/6 e 6/4 após novo jogo de mais de duas horas (2h28).

Assim como na partida com o francês, Thiago Monteiro também começou sofrendo quebra no primeiro set. Ficou com 4 a 2 de desvantagem, mas conseguiu se recuperar, empatando por 5 a 5 e depois levando a partida ao tie-break.

Na parcial de desempate, foi Monteiro quem abriu 4 a 2 e não sustentou, também vendo a igualdade vir com 5 a 5. Depois de desperdiçar um set point, o brasileiro abrir vantagem na partida com nova quebra e 8 a 6.

O tenista da Moldávia começou com tudo o segundo set e foi logo abrindo 3 a 0. O brasileiro fez o ponto de honra e com mais três pontos seguidos, veio a igualdade na partida com fáceis 6 a 1 para Albot.