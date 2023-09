Titular do Vitória, Matheus Trindade projeta acesso à Série A e melhor momento da carreira

Matheus Trindade se firmou entre os titulares do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Aos 27 anos, Matheus Trindade projeta viver o melhor momento da carreira. Depois de se firmar no time titular do Vitória, o volante sonha em conquistar não apenas o acesso, como o título de campeão da Série B do Brasileiro.



“Quando eu vim para cá, vim muito feliz. Sempre sonhei em vestir a camisa de um clube tão gigante quanto o Vitória. Acho que acontecendo esse desfecho (título) seria o momento mais feliz da minha carreira”, projetou.



A taça seria a primeira profissional erguida por Matheus Trindade, que tem no currículo passagens por Joinville, Atlético-GO, Náutico, Brusque, Tombense, além de experiências internacionais, no Jamshedpur FC e no FC Goa, ambos da Índia.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tem 84.4% de probabilidade de subir para a Série A e 39.3% de chance de ficar com o título da segunda divisão nacional. Com 52 pontos, o Leão é líder isolado da Série B.

Matheus Trindade vem escrevendo o nome na trajetória rubro-negra rumo aos principais objetivos dele e do clube na temporada. O volante chegou à Toca do Leão em abril e precisou esperar até agosto para se firmar no time. Ele se tornou titular na 23ª rodada e de lá para cá só desfalcou a equipe na goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, na 27ª, porque estava suspenso. São sete jogos com a camisa do Vitória, cinco deles no onze inicial.

“Eu comecei a receber oportunidade recentemente, mas nunca deixei de trabalhar. Meu foco sempre foi o Vitória. Aguardei com muito trabalho e ultimamente tenho recebido essas oportunidades. Espero continuar tendo essa evolução”, afirmou o jogador.

Para a partida contra o Ituano, sexta-feira (22), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, Matheus Trindade e os outros seis volantes do elenco estão à disposição do técnico Léo Condé.