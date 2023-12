Torcedor do Wolverhampton é condenado a seis meses de prisão por atos racistas a Ferdinand

Jamie Arnold, torcedor do Wolverhampton foi condenado nesta sexta-feira a seis meses de prisão por direcionar gestos e insultos racistas ao ex-jogador e atual comentarista esportivo Rio Ferdinand. Além da pena, ele também está proibido de frequentar estádios por um período de sete anos.



A sentença foi anunciada pelo Tribunal da Coroa de Wolverhampton De acordo com a Sky Sports News, a juíza Rhona Campbell externou toda a sua indignação com o episódio envolvendo o ex-atleta.