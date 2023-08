Torcedor grego morre antes de jogo da Liga dos Campeões

O jogo entre AEK Atenas e Dínamo de Zagreb, válido pela fase qualificatória da Liga dos Campeões, foi adiado após a morte de um torcedor em um confronto entre as torcidas dos dois clubes europeus. Um jovem grego de 29 anos foi esfaqueado durante a briga e não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a polícia grega, foram registrados diversos confrontos entre torcedores entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça. Além do torcedor morto, outros oito homens foram feridos. A polícia grega prendeu 88 pessoas, sendo a maioria torcedores croatas.