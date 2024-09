FUTEBOL

Torcedores da Lazio detidos com armas antes do jogo da Liga Europa

O Dínamo de Kiev vem mandando seus compromissos no estádio do Hamburgo, na Alemanha, por causa da guerra na Ucrânia. Já os torcedores da Lazio têm um longo histórico de criar problemas e o clube italiano foi alvo de inúmeras sanções tanto na Série A do Campeonato Italiano quanto na Europa.

Um ano antes, um outro fã também foi punido por exaltar o nazismo. Ele foi banido para sempre de assistir aos jogos da Lazio por usar uma camisa com uma referência a Hitler. As autoridades analisaram as imagens da câmera de segurança de dentro do Estádio Olímpico depois que fotos do indivíduo vestindo uma camisa da Lazio com o nome "Hitlerson" e o número 88 (que é um código numérico para "Heil Hitler") circularam nas redes sociais.