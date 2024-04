BA-VI

Torcedores fazem fila na Arena Fonte Nova em busca dos últimos ingresso para final do Baianão

Os torcedores do Bahia madrugaram nas bilheterias da Arena Fonte Nova para garantir o ingresso para a decisão do Campeonato Baiano. O clássico Ba-Vi acontece no próximo domingo (7), sob o mando de campo do tricolor.