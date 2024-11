OBJETO INUSITADO

Torcida do Corinthians arremessa cabeça de porco no gramado em clássico contra o Palmeiras

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, teve de chutar o objeto para fora do campo no Brasileirão desta segunda (4)

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 21:42

Yuri Alberto, do Corinthians, chuta cabeça de porco para fora do campo Crédito: Reprodução / Sport TV

A torcida do Corinthians arremessou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, durante o clássico contra o Palmeiras desta segunda-feira (04), pelo Campeonato Brasileiro.

Durante um escanteio cobrado no primeiro tempo por Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, o jogou precisou ser parado e Yuri Alberto, atacante do Corinthians, chutou a parte do corpo do animal para fora da linha que delimita o campo.